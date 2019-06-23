Babasından korkup saklandı, 8 saat sonra bulundu!

Olay, dün akşam saatlerinde Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde meydana geldi. Gülan ve Muhittin B.'nin oğlu T. B., arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Oğullarının geri dönmemesi üzerine ailesi, T.'nin arkadaşlarıyla konuşup, oğullarını aradı ancak bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından arama çalışması başlattı. T.'yi bulamayan ekipler, gece saatlerinde arama çalışmalarını sonlandırdı.

Ekipler, bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" ile devam etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından, T., traktör römorkunun altında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen T., daha sonra ailesine teslim edildi.

T.B., kaybolmadığını arkadaşları ile oyun oynerken eve geç kaldığını ve bu yüzden babasından korkup saklandığını söyledi. Köye gelen jandarmayı gördüğünde daha çok korktuğunu belirten çocuk, köyde sık sık yer değiştirdiğini ve bir römorkun altında saklanırken uyuyakaldığını belirtti.

DHA







