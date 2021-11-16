Ekonomi Babasını katleden evlat konuştu! 'Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynuyorduk'

Babasını katleden evlat konuştu! 'Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynuyorduk'

Ekonomi

Babasını katleden evlat konuştu! 'Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynuyorduk'

Adana’da babasını başından ve boynundan 3 satır darbesiyle korkunç şekilde öldüren Sefa Kürçe 'Sadece oyun oynuyordum. Babama bir satır, kendime de bıçak vurdum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık' dedi.

16 Kasım 2021, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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Adana’da tartıştığı babası Cabbar Kürçe’yi (64) 3 satır darbesiyle öldüren Sefa Kürçe (39), tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa Kürçe adliyeye sevki sırasında gazetecilere, “Babamı öldürmedim. Zaten ölmüştü. Sadece oyun oynuyordum. Babama bir satır, kendime de bıçak vurdum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.

BAŞINDAN VE BOYNUN SATIR DARBELERİ

Olay, 14 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında tartışma çıktı.



Tartışma sırasında arbede yaşandı, Sefa Kürçe, mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe’yi gözaltına aldı.

Cabbar Kürçe’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

"BABAMLA ‘ÖLEK, GİDEK, GERİ GELEK’ OYNADIK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.

Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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