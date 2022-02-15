Türkiye Babasını öldürdü! Dışarıya çıplak çıkıp donmayı bekledi

Babasını öldürdü! Dışarıya çıplak çıkıp donmayı bekledi

Türkiye

Babasını öldürdü! Dışarıya çıplak çıkıp donmayı bekledi

Sivas'ta evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış bulunan Musa Karapınar ile bahçede donmuş halde ölü olan oğlu Özer Karapınar olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. Ekiplerin ilk yaptığı incelemede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve ardından evin bahçesine çıplak şekilde çıkarak donarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

15 Şubat 2022, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyünde meydana gelen olayda, köyde 5 çocuk babası Musa Karapınar (75) ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı (44) evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. 


Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. 

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DIŞARIYA ÇIKARAK DONMAYI BEKLEMİŞ

Olay sonrası başlatılan çok yönlü soruşturmada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha öncede ailesi ile çeşitli sorunlar yaşadığı öğrenilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve evde bulunan çeşitli kesici aletlerle başını keserek parçalara ayırdığı ardından ise çıplak bir şekilde dışarıda bekleyip donarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri morgda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Ekipler baba Musa Karapınar'ın vücudundan ayrılan başının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Musa Karapınar'ın diğer çocuklarının farklı şehirlerde evli olduğu, eşi Melek Karapınar'ın da bir süredir İzmir’de bulunduğu belirtildi. 

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