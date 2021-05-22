Türkiye Babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçakladı

Babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçakladı

Türkiye

Babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçakladı

Kayseri’de, Mahmut Tarık Ekinci (34), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Ahmet Ekinci’yi (66) önce tabanca ile vurdu, sonra da bıçaklayarak öldürdü.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 22:24 Son Güncelleme:
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Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Tarık Ekinci, akşam yemeği sonrası babası Ahmet Ekinci ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mahmut Tarık, ruhsatsız tabancayla babası Ekinci’ye 3 el ateş açtı. Ardından ise, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ekinci’nin öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı Mahmut Tarık ise, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim oldu. Jandarmanın çalışmasının ardından Ahmet Ekinci’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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