Türkiye Babasının yumrukla öldürdüğü minik Elif'in annesinin anlattıkları dehşete düşürdü

Babasının yumrukla öldürdüğü minik Elif'in annesinin anlattıkları dehşete düşürdü

Türkiye

Babasının yumrukla öldürdüğü minik Elif'in annesinin anlattıkları dehşete düşürdü

Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz’ın (30) yemek yemediği için yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 20:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep’te babası Mehmet Yılmaz (30) yemek yemediği için yumruk atarak ölümüne neden olduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz´ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Nurdağı ilçesine getirildi. Küçük Elif Hazal, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

’MÜEBBET HAPİS İSTİYORUM’

Kızının mezarı başında gözyaşları döken ve çocuğunu öldüren kocasının müebbet hapse çarptırılmasını isteyen Anne Duygu Yılmaz, "Ben yeni doğum yapmıştım, bebeğim şu an kuvözde, 3 saatte bir emzirdiğim için hastaneye gidiyordum. Çocuğumu evde döve döve ölümüne sebep olmuş. Böyle olacağını bilsem yavrumu evde bırakmazdım.

Ağlayınca sus demiş susmayınca, almış çocuğumu dövmüş ve yere atmış çocuğumu yere atmasıyla kafası hasar görünce çocuğum acıdan bayılmış, o şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş. Evde kızım Elif Hazal ile 2,5 yaşında oğlum vardı onu da döverek darbetmiş. Kızım nefessiz kalınca sağlıkçıları aramış, sağlık ekipleri hastaneye götürmüş. Kendisi garsonluk yapıyordu. 2 gün çalışıyor 3- 4 gün evde oturuyordu. Durmadan iş değiştiriyordu. O cezaevinden çıkmasın, müebbet istiyorum" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Elçiye zeval
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balık yüklü kamyonetin tabanında 53 kilo ’skunk’ ele geçirildi