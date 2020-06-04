Magazin Babaya son bakış

Babaya son bakış

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Babaya son bakış

Kalp kirizi sonucu hayatını kaybeden Roman Mağazaları’nın ortağı Süleyman Toplusoy'un cenazesinde kızı Zeynep’in babasına son bakışı yürekleri yaktı. Ali KESER / POSTA

04 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Önceki sabah geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Roman Mağazaları’nın ortağı, cemiyet dünyasının sevilen ismi Süleyman Toplusoy (59) Çekmeköy Ensar Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’na defnedildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Toplusoy’un cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Kızı Zeynep’in babasına son bakışı ve ağlaması yürekleri dağladı. Toplusoy evinde fenalaştıktan sonra yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine pil takılan Süleyman Toplusoy yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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