Babaya son bakış

Önceki sabah geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Roman Mağazaları’nın ortağı, cemiyet dünyasının sevilen ismi Süleyman Toplusoy (59) Çekmeköy Ensar Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’na defnedildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Toplusoy’un cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Kızı Zeynep’in babasına son bakışı ve ağlaması yürekleri dağladı. Toplusoy evinde fenalaştıktan sonra yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine pil takılan Süleyman Toplusoy yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.