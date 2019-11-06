Babel Beşiktaş taraftarını kızdırdı

Hollandalı yıldız, Liverpool'un Beşiktaş'ın 8-0 mağlup ettiği maçın yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

İlk paylaşımında hata yapan Babel, maçın tarihini yanlış yazdığını belirterek yeni bir paylaşım yaptı ve "Özür dilerim 2007 olacaktı." dedi.

Taraftarlardan tepki yağdı

Babel, 2007 yılında Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta 63. dakikada oyuna girmiş ve 2 gol kaydetmişti.

Sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı, Babel'in bu paylaşımlarından dolayı tepki gösterdi.

İşte çok konuşulan o paylaşım:



