Babel'den hakeme gönderme! Ayağının fotoğrafını paylaştı
Ryan Babel, Giresunspor maçının son dakikalarında yaşanan ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
17 Ağustos 2021, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Giresunspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçın son bölümünde Babel, bacağına gelen tekmeye devam kararı veren hakeme sosyal medyadan tepki gösterdi.
Ryan Babel, karşılaşmanın ardından kişisel Instagram hesabından bacağına gelen darbeyi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Hollandalı oyuncu fotoğrafa "Hakem: O sana dokunmadı dedi" yazısını ekleyerek bacağındaki izin görüntüsünü paylaştı.
İşte o paylaşım:
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