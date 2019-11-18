Galatasaray'da sakatlık krizi sürüyor. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniye forvet mevkiisinde alternatifsiz kalan Fatih Terim, Ryan Babel ve Adem Büyük'ü forvet oynatmayı düşünüyordu.

Fakat Ryan Babel için milli takımdan kötü haber geldi. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan pembe saçlı oyuncu, Estonya maçının kadrosundan çıkarıldı.

Babel'in sakatlığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama geldi ve oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinmiyor.

Hollanda, C Grubu'nda Almanya ve Kuzey İrlanda'yla EURO 2020'ye gitme mücadelesi veriyor. Ryan Babel ise eleme grubundaki 7 maçın 6'sında forma giyip 2 gole imza atmıştı.





Babel'den sonra Muslera da kadrodan çıkarıldı

Ryan Babel'in Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardından bir kötü haber de Fernando Muslera'dan geldi. Belindeki şiddetli ağrıları nedeniyle Uruguay'ın kadrosundan çıkarılan Muslera'nın tedavisine Florya'da devam edilecek.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı"



