Magazin Babil 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Magazin

Babil 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin bir araya geldiği Babil dizisi bu akşam 9. bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Dizinin takipçileri Babil’in 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı merak ediyor. Babil 9. bölüm fragmanı ve dizinin yeni bölümü ile ilgili detaylar haberimizde...

20 Mart 2020, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Babil 9. bölümde neler olacak? İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor.

Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?

Babil 9. bölüm fragmanları



Babil 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil 10. bölüm fragmanı için bizi takipte kalın...

Babil konusu ve oyuncuları

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe, onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Oyuncu Kadrosu:

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Ozan Güven

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Corona virüs bizi teğet geçmedi!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
20 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzzet Yıldızhan '20 yaşındaki kızı sevebilirim' sözüne açıklık getirdi