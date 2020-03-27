Babil 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin bir araya geldiği Babil dizisi bu akşam 10. bölümü ile seyircisiyle buluştu. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Heyecan dolu bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Babil 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? aralamaları da başladı. Babil 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
27 Mart 2020, Cuma 23:05 Son Güncelleme:
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Babil 10. bölüm: İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor.
https://twitter.com/babildizi/status/1243623182604668941?s=20
Kaybetme korkusu...
İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor.
https://twitter.com/babildizi/status/1243607422951882755?s=20
Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?
Babil konusu ve oyuncuları
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.
https://twitter.com/startv/status/1243619175932846082?s=20
Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.
https://twitter.com/startv/status/1243641712016318477?s=20
Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe, onun kurtarıcısı olabilecek mi?
Oyuncu kadrosu:
- İrfan: Halit Ergenç
- Egemen: Ozan Güven
- Ayşe: Aslı Enver
- İlay: Birce Akalay
- Eda: Nur Fettahoğlu
- Süleyman: Mesut Akusta
- Kudret: Veda Yurtsever
- Deniz: Beren Kasımoğulları
- Hakan: Selahattin Paşalı
- Yalçın: Mert Doğan
- Funda: Lesli Karavil
- Nehir: Gizem Kala
- Mert: Gürberk Polat
- Aydan: Aydan Koptur
- Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
- Büşra: Şeniz Çetin
- Aynur: Funda Eskioğlu
- Sedat: Barış Aksavaş
- Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu
Babil 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil 11. bölüm fragmanı için takipte kalınız...