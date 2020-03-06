Babil 7. bölümde neler olacak? En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil’de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.

Babil son bölüm fragmanı









Babil 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak Babil 8. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki yerini alacak...