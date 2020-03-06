Babil 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Babil heyecan dolu 7. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Babil 7. bölümde, en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Dizi bitiminde izleyiciler yeni bölüm fragmanı için aramalara başladı bile... İzleyici Babil 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabını arıyor. Babil 8. bölüm fragmanı ve yayınlanan son bölüm ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
06 Mart 2020, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
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Babil 7. bölümde neler olacak? En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar.
https://twitter.com/startv/status/1236014463041654784?s=20
İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil’de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.
Babil son bölüm fragmanı
Babil 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Babil 8. bölüm fragmanı...