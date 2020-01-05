Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil hangi kanalda?

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Babil'in başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay bulunuyor.

Yayın tarihi belli oldu

Star TV’nin yeni dizisi Babil, 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Babil 1 bölüm 1. fragmanı





Babil 1. bölüm 2. fragmanı





Babil dizisinin konusu

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek m