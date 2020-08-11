Magazin 'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi

'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi

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'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu 'Babil' dizisinin, önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

11 Ağustos 2020, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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'Babil' dizisinin hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Ancak adı şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven'in diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım'ın gelecek kamuoyu ve reklam veren baskısı nedeniyle Güven'le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

'Yargı kararı beklensin'

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

2021'de hakim karşısına çıkacak

Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.


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