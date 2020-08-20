Ozan Güven'in dizinin yeni bölümlerinde olup olmayacağı merak edilirken geçtiğimiz günlerde Ay Yapım'dan açıklama gelmişti.

Ay Yapım'ın Ozan Güven ile ilgili açıklamasında “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hukuki süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

'Yargı kararı beklensin'

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

Onur Saylak geliyor

Babil dizisinin yeni sezon kadrosuna Ozan Güven yerine ünlü oyuncu Onur Saylak dahil oldu.







