Babutsa yemek sağlığa faydalı mı?

Bir kaktüs türü olan babutsa, dikenli incir olarak da adlandırılıyor. Bilimseladı oputia ficus-indicaé olan bu meyve, kaktüsgiller ailesinden bir tür. Özellikle Kıbrıs'ta tüketilen babutsa bitkisinin sağlığa bir çok yararı var. Babutsa, dışındaki dikenlerin temizlenmesinin ardından rahatlıkla tüketilebiliyor. Kıbrıs’ta bol bulunan bir tür kaktüsün meyvesi olan dikenli babutsalar, özel yöntemlerle toplanıyor. Genelde Serdarlı bölgesinde yetişen babutsalar seyyar tezgahlarda yine özel bir yöntemle soyularak satılıyor. Babutsanın kendine has bir tadı ve aroması var. Babutsanın bulunduğu rapor edilen diğer ülkeler ise sırasıyla Brezilya, Peru, Kolombiya, Ürdün, Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, İsrail, Türkiye, KKTC İspanya ve Yunanistan’dır.

Babutsa nasıl tüketilir?

Babutsanın meyvesinin içindeki çekirdeklerinden elde edilen yağ yenilebiliyor. Babutsanın meyveleri taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak, reçel veya marmelatı yapılarak, pestil veya lokum şeklinde de tüketilebilir.

Babutsanın faydaları

Babutsa, sindirim sistemini düzenliyor, bağırsaklara iyi gelerek kabızlığı gideriyor.

Strese ve yorgunluğa fayda sağlıyor.

Soğuk tüketilirse daha zinde hissettirir.

C vitamini bakımından oldukça zengin.

Kolesterolü dengeliyor.

Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklardan korunmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Hazımsızlığa iyi geliyor.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kalp ve damar hastalıklarından korunmayı sağlıyor.

Cilde doğal bir parlaklık verilmesini sağlıyor.

Kırışıklık oluşumunu yavaşlatıyor.

Yapraklarından çıkan sıvı cilt bakım ürünü olarak kullanılabiliyor.

Uzun süre tokluk sağladığı için zayıflamaya yardımcı oluyor.

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