Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen akılda kalıcı çocuk şarkısı Baby Shark, YouTube'da şimdiye kadar en çok görüntülenen video oldu.

7.04 milyar görüntüleme alan şarkı, Porto Rikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017'de kaydettiği Despacito adlı parçanın tahtına oturdu. Despacito, YouTube'da altı milyardan fazla kez izlenmişti.

YouTube'a yüklendikten dört yıl sonra rekor kıran Baby Shark'ın yazarı ise belli değil. 10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra fenomen haline gelen şarkı, önce güneydoğu Asya'da, daha sonra ABD ve Avrupa'da viral oldu. Şarkı İngiltere'de En Çok Dinlenenler listesinde 6., ABD'de de ise 32. sıraya yerleşmişti.

Çocuk şarkı yazarı Jonathan Wright ise, şarkının telif hakkının kendisinde olduğunu iddia ederek Pinkfong şirketine 2019'da dava açmıştı.



