Baby shark doo doo (Oyun)

MALZEMELER

Makas

Oynar göz

Bant

Kalem

Yapıştırıcı

Renkli el işi kağıtlar

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber el işi kâğıtlarına köpek balığı gövdesi olacak şekilde iki elips şekli çizip kesin. Bu gövdelerin birini tabanda öteki de ikiye katlanmış bir şekilde onun üstünde olacak şekilde yapıştırın. Tekrardan el işi kâğıtlarından sivri dişler ve dil elde ediniz. Bunları ikiye katlanan yerin iç kısmına yapıştırın. O kısım köpek balığın ağız kısmıdır. Katlanan parçanın üstte kalan yeri ise köpek balığın yüz kısmıdır. Dilerseniz oynar gözü oraya yapıştırıp surat çizebilirsiniz. Ayrıca solungaç, yüzgeç ve kuyruklarını da çizip kesmeyi unutmayın. Kestikten sonra onları da yerlerine yapıştırın. Ve ta tam, baby shark hazır!



