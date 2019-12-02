Baca filtresi ertelemesine veto

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini belirtti.

Külliye'ye giden CHP'li iddiası

Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.

Hem Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor.

Diyarbakırlı anneler hakkında açıklama

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

NATO zirvesi öncesi değerlendirme

Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek.

Türkiye’nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir.

Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO’ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.

'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur.

“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” diye bir soru sordu kendisi. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"







