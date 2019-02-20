Baca temizliği yaparken evi yaktı

Manisa’nın Selendi ilçesinde bacayı yakarak temizlemek isteyen kişi, evin yanmasına neden oldu

20 Şubat 2019, Çarşamba 18:43
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Baca temizliği yaparken evi yaktı

Manisa’nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi’ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek istedi.

YAKARAK TEMİZLEMEK İSTEDİ

Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.


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