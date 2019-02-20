Baca temizliği yaparken evi yaktı
Manisa’nın Selendi ilçesinde bacayı yakarak temizlemek isteyen kişi, evin yanmasına neden oldu
Manisa’nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi’ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek istedi.
YAKARAK TEMİZLEMEK İSTEDİ
Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.