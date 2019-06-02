Bacağı banka sıkıştı… Korkudan ağlamaya başladı

Annesiyle birlikte bayram alışverişi için kapalı pazar yerine giden 4 yaşındaki Zeynep K., dinlenmek için demirden yapılmış banka oturdu.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU AMA BAŞARILI OLAMADI

Banktaki demir boruların arasına bacağını sıkıştıran küçük kız bacağını kurtaramayınca ağlamaya başladı. 4 yaşındaki minik çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan çevredekiler başarılı olamayınca durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

BÜYÜK KORKU YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından demir boruları keserek çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Bacağının sıkışması nedeniyle panik yaşayan 4 yaşındaki Zeynep’i annesi teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



