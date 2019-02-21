Bacağından bıçaklandı, kanı durdurmak için kemerle turnike yaptı

Bacağından bıçaklandı, kanı durdurmak için kemerle turnike yaptı Bursa İnegöl'de yaşayan Osman F. (32), tartıştığı Mustafa A. (30) tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan Mustafa A. kan kaybını önlemek için belinden çıkardığı kemerle kendine turnike yaptı