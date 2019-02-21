Bacağından bıçaklandı, kanı durdurmak için kemerle turnike yaptı
Bursa İnegöl'de yaşayan Osman F. (32), tartıştığı Mustafa A. (30) tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan Mustafa A. kan kaybını önlemek için belinden çıkardığı kemerle kendine turnike yaptı
Bursa İnegöl'de yolda karşılaşan Osman F. ile Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman F. belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A.'yı cadde üzerinde kovalamaya başladı. Osman F., yakaladığı Mustafa A.'yı sağ bacağından bıçakladı ve plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek kaçtı.
BACAĞINA TURNİKE YAPTI
Yaralanan Mustafa A. ise belindeki kemeri çıkararak bacağına turnike yaptı.
AŞIRI KAN KAYBETTİ
Aşırı kan kaybettiği belirtilen Mustafa A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Osman F. olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.
Yavuz YILMAZ / DHA