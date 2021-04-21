Bacak damar tıkanıklığı hangi soruna yol açıyor?

Erkeklerde daha sık görülüyor

Bacaklarda damar tıkanıklığı ile kendini belli eden periferik arter hastalığı aort damarının uç dalları olan bacak damarlarının tıkanmasıdır. Aort damarı ya da bacağa giden dalları tıkanınca bacaklara temiz kan akışı kesilir. Bacak oksijensiz kalır. Damar tıkanıklığının arkasında çoğunlukla sigara kullanımı ve ateroskleroz (damar sertliği) vardır. Bazen kalpten atan bir pıhtıda uç dalları tıkayabilir. Erkeklerde daha sık görülür. Günümüzde ise kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla hasta sayısında artış görülmektedir.

Genellikle yürüme esnasında baldır ve uyluk bölgesinde oluşan ağrı ile belli olur. Tıkanıklık yaşanan bölgelere giden kan miktarı azalır. Yürüme esnasında ise bu eksiklik daha fazla hissedilir. Ağrı kısa bir dinlenme sonrası geçebilir. Daha önce dinlenmeden 300 metre yürüyen bir kişi, kısa bir mesafede oturup dinlenme ihtiyacı hissediyorsa tıkanıklıktan şüphelenilir. Ayrıca bacaklara elle dokunulduğunda soğukluk olduğu görülür. Soğukluk kanın o bölgeye gitmediğini gösteren çok değerli bir göstergedir.

Bu ve benzeri şikayetler ile doktora başvuran kişilere detaylı bir inceleme için Radyoloji uzmanı tarafından Doppler ultrasonografi yapılır. Şüphelenilen veya tedavi ihtiyacı olan durumlarda darlık ve tıkanıklık yeri ve oranını tespit etmek için daha detaylı bir inceleme olan anjiografi yapılabilir.

Tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir

Yürürken ağrı hissedilmesi kişi için uyarıcı bir durumdur. Mutlaka uzman hekime başvurulması gerekir. Tedavi edilmediği takdirde belirtiler şiddetlenerek kişinin hayat kalitesini düşürebilir, bacak iskemisi ile parmakların siyahlaşmasına ve sonrasında parmak kesilmelerine yol açabilir.

Periferik arter hastalığı tanısı konulduğunda ilk olarak yapılması gereken hasta sigara kullanılıyorsa bunu derhal bırakmaktır. Sigara içen bir kişi tedaviye yanıt vermeyecek, durumun zamanla daha da ilerlemesine neden olacaktır. Bununla beraber Şeker hastalığı gibi diğer hastalıklarda kontrol altında tutulmalı ve düzenli doktor kontrolüne gidilmelidir. Yapılacak diğer yöntemler ise;

Düzenli egzersizi hayat şekline haline getirmek. Haftanın 3 günü en az 30 dakika olacak şekilde hafif tempolu yürüyüşler yapmaktır. Düzenli hale getirildikten sonra yürüme esnasında yaşanan ağrı atakları azalacaktır.

Kişinin ihtiyacına uygun olarak ilaç tedavisi: Kişinin sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak kan sulandırıcı ilaçların içilmesi önerilebilir. İlacın kullanım şekli ve süresi mutlaka uzman bir hekim tarafından düzenlenmelidir.

Yapılan anjiografi işleminde belirli bir düzeyin üzerinde darlık ya da tıkanıklık varsa tedavi için ilk tercih edilecek yöntem balon ya da stent tedavisidir. İşlem anjiografi eşliğinde yapılır. Sadece kasıktan bir iğne ile damara girilerek herhangi bir kesip biçme işlemi olmadan yapıldığından hasta konforunun yüksek olduğu bir yöntemdir. İnce bir tel ile hastalıklı damara kadar gidilerek bu bölgeye stent ya da balon işlemi uygulanarak damar açılır. Bölgenin telle erişilebilirliği, hastalıklı damarın çapı, uzunluğu, kollateral dediğimiz başka bir damar tarafından bölgenin kanlanıp kanlanmaması gibi birçok faktör işlemi etkileyebilir. İlerlemiş durumlarda balon-stent tedavisi yerine by-pass ameliyatı tercih edilebilir. Bazı çok ilerlemiş durumlar da ise artık uzvun geri kalan kısmını kurtarmak için parmak ya da ayağı hatta bazen bacağı kesmek gerekebilir.

Periferik arter hastalığının bu düzeylere kadar ilerlememesi için erken dönemde tedaviye başlanması çok önemlidir. Özellikle Şeker hastalarının kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir.





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