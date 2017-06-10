Bacak inceltmek için yapılması gerekenler

Sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyor ve daha sonra da verdiğiniz kilolaları geri almak istemiyorsanız, diyetler tek başına yeterli olmayabilir! Özellikle karın, bacak, kol bölgelerinizi sıkılaştırmak için bir çok hareket var.İlk etapta muhtemelen hareketleri yaptıktan sonra biraz ağrınız olacak. Ancak zamanla vücudunuz alıştıkça ağrılar azalacak. Zamanla hareket sayınızı arttırmaya çalışın. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra da yine formda kalmak için spor yapmaya devam edin.Herkesin bildiği bir harekettir. Yere sırtüstü uzanın ve öne doğru eğilin. Kafanızı dizlerinize kadar kaldırmayın. Bu hareketi yaparken elleriniz başınızın arkasında olmalı.Ayaklarınızı omuz hizasında açıyorsunuz ve çömelir pozisyona geçiyorsunuz. Ağırlığınız iki ayağınızda eşit olmalı. Dizlerinizi hafif bir şekilde kırarak çömeliyorsunuz. Bu hareketi yavaş yavaş birkaç kere yapın.30 cm yüksekliğindeki bir tahta üzerinde (step tahtası tercih edilir) merdivenlere tırmanıyor gibi inip çıkacaksınız. Bu hareket basen bölgesindeki yağları eriterek kalça sıklaştırmaya yarar. İsteğe bağlı olarak tahta yüksekliği değiştirilebilir.Bisiklet sürmek karın ve basen için çok faydalıdır. Hem eğlenceli hem de hızlı yağ yakan bir egzersizdir.Her gün yapacağınız 1 saatlik yürüyüş bile kısa zamanda etkisini gösterecektir. Yürüyüş için en uygun zaman bence sabahın erken saatleridir.Bu hareketle göbek eritmek mümkün. Sırt üstü uzanacaksınız ve dizlerinizi karnınıza çekeceksiniz. Tekrar dizlerinizi uzatacaksınız ve hareketi tekrarlayacaksınız. Yapabildiğiniz kadar sık yapın.Mutlaka her kadın ince görünen bacaklara sahip olmak ister. Mini etekle şık bir görünüm için de ince bacaklara sahip olmak lazım Yapacağınız düzenli hareketlerle bacak inceltmek elinizde. Ancak bana kalırsa en zor zayıflayan bölgemiz bacak.Ayakta durun ve bacaklarınızı ayırın. Dizlerinizi hafif bir şekilde kırdıktan sonra topuklarınıza basarak bacağınızı yana doğru kaldırın. Bir süre bacağınızı havada tutun ve ilk pozisyona geri dönün. Ardından diğer bacağa geçin.Ayakta durun ve sırtınızı dik tutun. Bacaklarınızı bükün ve oturur pozisyona gelin. Ardından tekrar eski halinize geçin. Bu egzersizi çok sayıda yapmaya çalışın. Günde en az 50 defa yapmak işinize yarayacaktır.