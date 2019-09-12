Bacak reflüsü nedir? Bacak reflüsünün belirtileri nelerdir?

60 yaşına gelen kadınların %75’inde, erkeklerin ise %45’inde görülen bacak reflüsü gün içinde diz altı ve bileklerde görülen ödemdir. Örümcek ağı şeklinde kılcal damarların belirginleşmesiyle kendini belli eden bacak reflüsü aylarca iyileşmeyen yaraların oluşmasına neden olur. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas bacak reflüsünü anlattı.

BACAK REFLÜSÜ NEDİR?

Bacaklarımızda çok sayıda ven (toplardamar) mevcuttur. Sağlıklı bacak venlerinin içindeki tek yönlü çalışan kapakçıklar açılıp kapanarak, kirli kanın ayaklardan kalbe geri taşınmasını sağlarlar.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof Dr Semih Barlas ven kapakçıkları bozulduğunda, aşağıdan-yukarıya doğru olması gereken bu yolculuğun yön değiştirerek ve yukardan-aşağıya, ayaklara doğru bir geri-kaçırma başlar. Buna venöz reflü denir.

BACAK REFLÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bacak reflüsü 60 yaşına gelen kadınların %75’inde, erkeklerin ise %45’inde görülür. Venöz reflü’nün ilk belirtisi diz altında ve bileklerde görülen ve gün içinde artan ödem (şişlik)dir. Akşamları çıkarttığımız çoraplarımızın lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesidir. Hastalık ilerledikçe bacaklarda aslında hiç olmaması, gelişmemesi gereken damarlar görülmeye başlar. Önce 1-3 mm çapında, örümcek ayağı veya ağaç kökü manzarasında mavi-yeşil-kırmızı kılcal damarlar belirir. Tedavi edilmeden geçen süre, bu kılcal damarların çaplarını ve sayılarını artırırken, renklerini koyulaştırır. Cilt altında büyük, venöz pake denilen ve spagetti makarnaya benzeyen damarlar ortaya çıkar. Hastalığın son aşamalarında ciltte renk değişiklikleri ve bilek düzeyinde gelişip aylarca iyileşmeyen yaralar belirir. Tüm bu görsel belirtilere varis denir.

GÜNLÜK KONFORU BOZAN BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Sabahtan akşama doğru artan karakterde, ayak tabanından dize doğru, adeta bir çizme tarzında, yanma-yorgunluk-ağrı hissi; dizaltında, bacağın iç yanında, kaşıntı; hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda kramplar; akşamları uykuya dalınmadan önce geçen sürede, ayakları yorgandan dışarı uzatıp serinletme veya germe veya altına yastık koyma arzusudur.

BACAK REFLÜSÜ HAYATIMIZI TEHDİT EDEBİLECEK BOYUTA GELEBİLİR Mİ?

Venöz reflü gelişirken, bacaklardaki toplardamarların içindeki kapakçıkların geriye kaçırması yüzünden artan basınç, bu damarları kıvrıntılı bir yapıya dönüştürür. Kıvrımlı bir damarda, kanın akışkanlığı da yavaşlar. Uzun yolculuklar, bacağa gelen darbeler, vücudun susuz kalması gibi durumlarda, toplardamar içindeki zaten yavaş olan kan akımı tamamen durur ve pıhtı oluşur. Bu pıhtı, tedavi edilmediğinde akciğer içindeki bir damarın tıkanmasına yol açabilir.