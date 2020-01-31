Bacakları maviye dönünce hastanelik oldu

Çevrimiçi aramalar bizi nispeten küçük tıbbi semptomların belirli ölümlerle sonuçlanacağına ikna ediyor ve hepimiz aşırı tepki gösteriyoruz.

Endişe verici işaretler her zaman için kontrol edilmeye değerdir ve ortaya çıktıklarında gerçek bir gönül rahatlığı sağlayabilirler.

Fakat utanç korkusu ile doluysanız ve bunun yüzünden tıbbi tavsiye almak konusunda bir o kadar isteksizseniz, şimdi bahsedeceğimiz mavi bacaklı Mark Shrayber’ın başından geçenlere dikkatlice kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Mark, bacaklarının mavi renkte görünmeye başladığını fark ettiğinde haklı olarak endişelendi

Semptomlarını popüler bir sağlık sitesinde uzun süre araştırdıktan sonra, utanmadan gerçek bir yardım istemenin daha iyi olduğuna karar verdi ve çok geçmeden acil servise gitti.

Şu anda 160.000'den fazla beğeni içeren bir tweetinde Mark, acil serviste yaşadığı utanç verici deneyimini takipçileriyle paylaştı.

“Hastanenin aciline gittim çünkü bacaklarım bir anda maviye dönmüştü ve ben başta ne olduğunu bir türlü anlayamadım. İnternet üzerinden biraz araştırma yaptıktan sonra derin damar trombozu olduğum kanısına vardım ancak teşhisi internetteki bilgiler doğrultusunda kendi kendime koyduğum için ihtimal vermedim. Sonunda soluğu hastanede aldım.”

Peki, Mark’ın bacaklarının maviye dönmesinin sebebi neydi?

Kullanıcılardan biri Mark Shrayber’e “Sanırım yeni kot aldın ve onu yıkamayı unuttun. Sonra da onun boyası haliyle bacağına geçti”, yorumunda bulunarak kendisiyle alay etti.

Kimisi bu şekilde Mark'ın talihsizliğine gülerken, birkaç cesur ruh da kendi kendine konulan teşhisin çok yanlış olduğunu söyledi.

Sonraki tweetlerinde olayı aktarmaya devam eden Shrayber, devamında yaklaşık 10.000 beğeni topladı: "Ciddi endişe duyduğum bir aşamadan geçtim çünkü beyin tümörü ya da onun gibi bir şey yaşadığımı düşündüm. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu doktorlar bacağımın bu renginin yediğim aşırı yemeklerden kaynaklandığını söylediler. Utanarak söylüyorum, kesinlikle normal beslenmiyorum. Örneğin marinara soslu makarnanın üzerine bir şişe nane özü döküp öyle yiyorum. Bu alışkanlığıma engel olamıyorum.”

Bir anne ise Mark’ın yazdıklarına şu şekilde karşılık verdi: "6 aylık çocuğumu ayağı mor olduğu için acil servise götürmüştüm. Ancak, gün içinde bebeğimin çıplak ayakla yerdeki kağıt üzerinde boyama yaptığını acildeki çalışanlara söylemeyi unuttum! Doğrusu, bu olay bana o günümü hatırlattı.”