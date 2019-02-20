Bacayı temizlemek isterken evi yaktı!

Manisa Selendi'de yaşayan Nazmi Gürbüz (52), bugün iki katlı evinin bacasını temizlemeye başladı. Gürbüz, önce tıkanan bacadaki kurumları yakarak yok etmek istedi. Bu sırada yanan kurum parçalarından bir kısmı evin içine düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binanın ikinci katını sardı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri alt kata sıçramadan söndürdü. Binanın çatısı ve üst katı kullanılmaz hale geldi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Nazmi Gürbüz ve eşi 50 yaşındaki Fadime Gürbüz, evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Gürbüz çiftini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)