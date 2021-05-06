Kart Sistemi’ne derinlemesine bir bakış sunan yeni Back 4 Blood fragmanını yayınladı. Oyuncular, önceden hazırlanmış bir desteyi seçerek doğrudan aksiyona dalabilir veya kendi tamamen kişiselleştirilmiş kart destelerini oluşturmak için Kart Sisteminin geniş özelleştirme seçeneklerinden faydalanabilirler.

Back 4 Blood, oyuncuların eylemlerini, sağlığını ve seçimlerini izleyen perde arkasında çalışan Oyun Yönetmeni olarak bilinen uyarlanabilir yapay zekadan faydalanır. Kart Sistemi değiştiricileri aracılığıyla çevre koşullarını değiştirerek, engeller ekleyerek ve özel mutasyonları serbest bırakarak buna göre yanıt verir. Oyuncular, Oyun Yöneticisine karşı strateji oluşturmak için belirli kartları kullanarak, ekipmanı güçlendirmekten silahları yeniden doldurmaya kadar, yollarına çıkan düşman ordularını ele geçirerek oyunu değiştirebilirler.

Back 4 Blood, eleştirmenlerin beğenisini kazanan Left 4 Dead serisinin yaratıcılarından birinci şahıs bir eşli zombi nişancı oyunudur ve heyecan verici, dinamik ve oldukça değişken, özelleştirilebilir aksiyon sunar. Back 4 Blood hikayesi, insanlığın çoğunun parazit Devil Worm tarafından öldürüldüğü veya enfekte olduğu felaket bir salgından sonra geçiyor. Tarifsiz olaylarla yürekleri katılaşan ve insanlığın sonuncusu için savaşmaya cesaretlendirilen bir grup kıyamet gazisi, Ridden olarak bilinen hastalıklı dehşeti alt etmek ve dünyayı geri almak için bir araya geldi.

Back 4 Blood, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X platformları için 12 Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak