Bade İşçil: Belki de âşık olmuyoruz

Dergiye röportaj veren oyuncu, “Aşka bakış açınızda 10 yıl önceyle bugün arasında bir değişim var mı? Yoksa aşk dediğiniz şeyi hep aynı duygularla mı yaşıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Belki de hiç âşık olmuyoruz, âşık olduğumuzu sanıyoruz. Hani her seferinde öyle oluyor ya, bir önceki hiç yaşanmamış gibi.”

'ÇOCUĞU OLUNCA İNSAN BÜYÜYOR HERHALDE'

5 yaşında bir oğlu olan oyuncu, annelik hakkında da konuştu:

“Çocuğu olunca büyüyor insan herhalde. Çünkü sorumluluk artıyor. Kendine hâkim olabiliyorsun; beden senin, kendi vücudunu kullanmayı biliyorsun ama bir başka bedeni kontrol etmeye çalışmak biraz yorucu oluyor. Onun isteğini, aklından ne geçtiğini, duygularını, bedenen de nasıl olduğunu düşünmek zorlayıcı.”