İkilinin geçen günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görüldüğü iddia edildi.

"EN SON GÖKÇE'NİN YANINDA GÖRMÜŞTÜM"

Hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap veren oyuncu Bade İşçil, "Yalan haber. Kendisini en son Gökçe Bahadır'ın yanında görmüştüm." dedi.

Bade İşçil ile Malkoç Süalp, 31 Mayıs 2013'te nikah masasına oturmuştu. 8 Ağustos 2014'te oğulları Azur dünyaya gelmişti. Ama çift, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016’da boşanmıştı.

'FAKİRE TİPİM MÜSAİT DEĞİL'

Bade İşçil geçen günlerde ''Dizilerde hep zengin kızı oynuyorum. Fakire tipim müsait değil herhalde'' demişti. Bu sözler, sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.