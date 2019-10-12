"Aşk 101" dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir mekanda öpüştüğü iddia edilen Bade İşçil, ilk kez konuştu:

'Ne öpüşmesi ne aşkı!'

“Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı."

'Arkadaşlığımızı ilerletelim dedik'

"O gün Kubilay aradı, ‘Buluşup bir kahve içelim’ dedi, sonra da buluştuk. Sette de çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaşlığımızı daha da ilerletelim dedik. İleri de ne olur bilemem ama şu an tek aşkım oğlum.”





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