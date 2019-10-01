Kubilay Aka'nın yalnızlığı uzun sürmedi. 24 yaşındaki oyuncu cumartesi günü 17.00’de Beşiktaş’taki Vogue Restaurant’ın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendi.

DUDAKTAN ÖPTÜ

Baş başa uzun süre sohbet eden ikilinin samimiyeti dikkat çekti. Kubilay Aka’nın Bade İşçil’i dudağından öpmesi ise yeni bir aşka yelken açtıkları şeklinde yorumlandı.

*Bade İşçil’in, Malkoç Süalp ile 3 yıl süren evliliğinden Azur isimli bir oğlu var.

Uğur Alkapar/ POSTA





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