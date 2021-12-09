Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül ile süren yedi yıllık ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz yıllarda yeniden gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu, “Artık lahmacun yemiyorum. Çok bir şey değişmedi açıkçası. Ben Batılı bir kızdım ve özüme döndüm” şeklinde açıklama yapmıştı.

ÖNCE BEĞENDİ, SONRA GERİ ÇEKTİ

Mahsun Kırmızıgül, son yıllarda şarkıcılıktan çok oyuncu ve yönetmen kişiliğiyle ön plana çıkıyordu. 16 yıl aradan sonra albüm çıkarmaya hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, albüm kapağı için poz verdi. Gazete Magazin’in haberine göre; verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Kırmızıgül’ün paylaşımını beğenen Bade İşçil’in ismi gözlerden kaçmadı.

Güzel yıldız bir süre sonra beğenisini geri çekti.