Ali Keser/ POSTA

Bade İşçil (36) iki hafta önce Miray Daner’in eski sevgilisi, 24 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka ile bir kafede el ele, göz göze görüntülenmişti.

'Arkadaşız' demişti

İlişki yaşadıkları iddia edilen Bade İşçil, “Kubilay ile yazdan beri arkadaşız. Altında bir şey aramayın” açıklamasını yapmıştı.

'Gerek yok'

Oyuncu dün de “Çıkan haberlerden sonra Kubilay Aka ile hiç konuştunuz mu?” sorusuna “Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine” yanıtını verdi.





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