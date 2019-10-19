Bade İşçil'den sinirlendi: Böylelerine prim vermeyin
İki hafta önce Kubilay Aka ile samimi bir şekilde görüntülenen Bade İşçil, genç oyuncu hakkında sorulan soruyu cevaplarken sinirlendi
Ali Keser/ POSTA
Bade İşçil (36) iki hafta önce Miray Daner’in eski sevgilisi, 24 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka ile bir kafede el ele, göz göze görüntülenmişti.
'Arkadaşız' demişti
İlişki yaşadıkları iddia edilen Bade İşçil, “Kubilay ile yazdan beri arkadaşız. Altında bir şey aramayın” açıklamasını yapmıştı.
'Gerek yok'
Oyuncu dün de “Çıkan haberlerden sonra Kubilay Aka ile hiç konuştunuz mu?” sorusuna “Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine” yanıtını verdi.
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