  • Haberler
  • Magazin
  • Bade İşçil'den sinirlendi: Böylelerine prim vermeyin

Bade İşçil'den sinirlendi: Böylelerine prim vermeyin

İki hafta önce Kubilay Aka ile samimi bir şekilde görüntülenen Bade İşçil, genç oyuncu hakkında sorulan soruyu cevaplarken sinirlendi

19 Ekim 2019, Cumartesi 07:51 Son Güncelleme:
A A
Bade İşçil'den sinirlendi: Böylelerine prim vermeyin

Ali Keser/ POSTA

Bade İşçil (36) iki hafta önce Miray Daner’in eski sevgilisi, 24 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka ile bir kafede el ele, göz göze görüntülenmişti.

'Arkadaşız' demişti

İlişki yaşadıkları iddia edilen Bade İşçil, “Kubilay ile yazdan beri arkadaşız. Altında bir şey aramayın” açıklamasını yapmıştı.

'Gerek yok'

Oyuncu dün de “Çıkan haberlerden sonra Kubilay Aka ile hiç konuştunuz mu?” sorusuna “Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine” yanıtını verdi.


Bu haberi de okudularBade İşçil ve Kubilay Aka'dan terasta aşk

Bu haberi de okudularBade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...