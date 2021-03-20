Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi ile Sigorta Sahteciliklerinin Engelleme Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, sigorta sahteciliği yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheli Güven Y.'nin sahte vekaletname düzenleyerek, trafik kazalarında kusurlu araçların maddi teminatlarının yetmediği durumlarda kasko poliçesinin teminatından değer kaybı talebinde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İddianamede, şüphelinin bu yol ile sigorta dolandırıcılığı yapıp haksız kazanç elde ettiği anlatılarak lüks marka 5 aracın trafik kazasıyla ilgili sigorta dolandırıcılığı yaptığı ifade edildi.

SİGORTA PARASINI ALMAYA ÇALIŞTI!

İddianamede, şüphelinin iki sigorta şirketinden sahte vekaletname ile 25 bin 919 TL haksız kazanç elde ettiği, diğer ikisinden ise ödeme alamadığı belirtildi. 17 Temmuz 2015 tarihinde Kurtuluş’ta hasarlı trafik kazasına karışan ve aracı hasar gören oyuncu Bade İşçil adına da sahte vekaletname çıkarıp sigorta parasını almaya çalıştığı ancak İşçil’in kendisine 36 bin 162 TL ödeme yapan sigorta şirketi şüpheliye ödeme yapmadığı ifade edildi.

Şüpheli Güven Y. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11 yıl 9 aydan 37,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.