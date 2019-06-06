Oyuncu Bade İşçil'in geçen yıllarda annesi ile oturduğu evine hırsız girdi. Hırsızlar evden değeri 80 bin lira olan TV, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, video kamera, pırlanta yüzükler, kol saatleri ve değerli eşyaları çaldı.

Oyuncunun polise haber vermesi üzerine başlatılan tatbikatta, hırsızlığa şahit olan bir taksici tespit edildi. Taksicinin ifadesi sonrası Mahmut Ö., Veysi Ö. ve Mehmet S.Ö. yakalandı. Hırsızların çalınan eşyaları Mehmet S.Ö.'nün işyerine bırakarak başkalarına satılmasını sağladıkları ifade edilen soruşturmada eşyaların bazıları teslim edilirken, televizyon bulunamadı.

YENİ DAVA

Bu sırada hırsızlar hakkında iddianame düzenlendi. Hırsızlık suçundan beş yıla kadar hapisleri istenen üç hırsız, hapse mahkum edildi. İşçil'in bulunamayan televizyonu, hırsızlığın üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra bir dükkanda ortaya çıktı.

Yapılan yargılama sonrasında hırsızlık malı olduğunun bilinmesine rağmen TV'yi alarak uhdesinde tutan kişi tespit edildi. Hırsızlıktan yargılanarak hapse mahkum edilen üç şüpheli, bu kez de suça konu TV'nin satılmasına aracılık ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çakacak.