Bade ismi son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Özellikle son birkaç yılda popülerliği artan Bade ismini anne ve babalar tek başına kullanmak istemiyorlar. Bu nedenlerden dolayı Bade isminin yanına yakışan isimler merak ediliyor. Bade isminin anlamını ve Bade isminin yanına yakışan isimleri sizler için sıraladık.

Bade ismi 3 farklı anlama gelmektedir. Bade isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz;

1- Şarap, içki.

2- Aşıkların rüyada içtikleri aşk şerbeti, aşk şarabı, aşk iksiri.

3- Tasavvuf edebiyatında “Aşk” manasında da kullanılır.

Bade isminin yanına yakışan en güzel isim Hüma ismidir. Hüma Bade ismi birlikte kullanıldığında kulağa hoş gelen bir ahenk oluşturur.

Bade ismi ülkemizde en çok kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alır. Bade isminin kökeni Farsçadır.

Bade isminin analizini yaparken her harfin bir karakter özelliği temsil ettiğini belirtelim:

Bade isminin harf analizi

B: Ön sezileri kuvvetli

A: Atılgan-enerjik

D: Üstün güçlere sahip

E: Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden







