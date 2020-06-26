Dinleyenleri pandemi döneminde yaşanılan kasvetin içinden çıkaran '28' şarkısının sözü ve müziği Bade Nosa'ya ait.

28’in hikayesini, Bade Nosa şöyle anlatıyor:

Bugün geriye dönüp baktığımda ‘Ne güzel yaşamışız!’ dediğim bütün anlara yaydım şarkıyı. Sonra herkesin hayatındaki ‘ne güzel yaşadık’lara yayılsın istedim. Şarkının klibini herkesin kendi hayatından o anların fotoğraflarıyla bezeyeyim istedim. Hayattaysak hatırlamak hepimize dair, duygusu ortak. Bu nostalji hepimizin.

Sanat yönetmenliğini ve kurgusunu Anıl Çezik’in, animasyonunu ise Koray Pezükoğlu’nun yaptığı klip ise tamamen şarkının sound değişimleri, ritmi ve duygusal akışına göre tasarlandı.

NetD Müzik ve Bade Nosa YouTube kanalında yerini alan 28’in videosu için, Bade’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya kulak veren bir sürü kişinin kendi veya aile geçmişinden seçerek gönderdikleri fotoğraflar kullanıldı. Bir kış gecesi soğuk ve yalnız bir Tarlabaşı evinde fotoğraflardaki karakterleri görerek başlayan görsel yolculuğa, gün aydınlanırken bahar renkleriyle birlikte kalabalıkların çoğaldığı sıcacık bir yaz mevsimiyle dolu sahnelerle devam ediliyor.

Bambaşka hayatlardan karelerin iyice birbirine karıştığı bu sahnelerde, şarkının nakaratla birlikte iyice ısınıp, yumuşayan sound’una, renkli bir bahar ve sıcacık bir yaz mevsimi atmosferi eşlik ediyor.

Prodüksiyon ve düzenlemesini Emre Malikler’in yaptığı şarkıya klasik ve akustik gitarda Emre Can Sarısayın, trompette ise Can Ömer Uygan eşlik ediyor.



