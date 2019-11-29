Bademcik şişmesi nasıl geçer? Bademcik hangi durumlarda alınır?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte havaların soğuması grip ve nezle gibi birçok hastalığa neden oluyor. Soğuk havalarda yakalanma ihtimali en yüksek olan problemlerden biri de bademcik şişmesi. Vücudu enfeksiyonlardan koruyan bademcikler virüs ve bakterilerle savaşır. Vücut için önemli olan bademciklerin iltihaplanması alınmasına varana kadar cerrahi müdahalelere neden olabiliyor. KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen bademcik şişmesi ve bademcik ameliyatları ile ilgili bilgi verdi.

Bademcikler ne işe yarar?

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen; “Bademcikler, kişilerin boğazının iki tarafında bulunan, oval şekilli yumuşak doku kütleleridir. Aynı zamanda lenfatik sistemin bir parçasıdır. Bademcikler, enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Ağız yoluyla vücuda giren virüs ve bakterilerle savaşmak da bademciklerin önemli bir görevidir.” dedi.

Bademcik şişmesi ve iltihaplanmasını önlemek için neler yapılmalı?

Soğukların gün geçtikçe arttığı bu aylarda, grip ve nezleler ile birlikte en sık görülen rahatsızlıklardan birinin “bademcik enfeksiyonları” olduğunu belirten Seymen Sezen, “Bademcik iltihapları sık yaşanan problemlerin başında gelir. Havasız kapalı ve kalabalık ortama maruz kalmak enfeksiyon risklerini maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Bulunulan ortamı arada bir havalandırmak, ortamda hijyeni sağlamak ve elleri bol bol yıkamak alınabilecek önlemler arasındadır.” yorumunda bulundu.

Çocuklarda bademcik iltihaplanması belirtileri nelerdir?

“Özellikle çocuk hastalarda bademcik enfeksiyonlarına ve buna bağlı gelişebilen hastalıklara daha sık rastlıyoruz” diyen Seymen, “Toplumda “beta” mikrobu olarak adlandırılan, streptekok cinsi mikroplar bademciğe yerleşir ve bademcik rahatsızlığına yol açar.

Çoğunlukla bademcikler üzerinde beyaz bir görüntü yaratır. Belirtileri arasında boğaz ağrısına eşlik eden ateş, halsizlik, eklem ağrısı vardır.

Bademcikler nasıl tedavi edilir?

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Akut yani geçici bademcik şişmesinde oluşan semptomlar kolaylıkla tedavi edilebilir. Kronik veya çok sık tekrarlayan bademcik iltihabı, şişen bademciklerin geçici bir bölümünü oluşturan ve nadir görülen enfeksiyonlardan farklıdır.

Bu durum genellikle antibiyotik kullanımına olumlu cevap vermez ve hastalık devam eder. Bulguları ise tekrarlayan boğaz ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı, yutma güçlüğü, halsizlik, hafif ateş ve kansızlıktır. Bunun dışında geniz eti ile birlikte ise solunum yolunu tıkayabilir ve uyku apnesine yol açabilir.“ dedi.

Bademcikler hangi durumlarda alınır?

Seymen, “Senede 3 seferden fazla tekrarlayan, daima ilaç kullanımına ihtiyaç duyulan kronik enfeksiyonlarda ve çok büyük bademcikler nedeniyle yaşanan nefes alma zorluğu, ağzı açık uyuma, horlama, büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda hekiminiz bademciklerin cerrahi yöntemler ile alınmasına karar verebilir. Bu yönteme “tonsillektomi cerrahi” ismi verilir.

Bademcik ameliyatları Türkiye’de ve dünyada çok sık yapılan ve sonuçları oldukça olumlu olan ameliyatlardır. Hastanın genel anestezi almasına engel olan bir durum olmadığı takdirde, hastanın uyutularak ameliyat edilmesi son derece konforludur. Bu ameliyat genellikle 30 dakika ila 1 saat kadar sürmektedir.” dedi.

Bademcikler alınırsa vücut nasıl korunacak?

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Birçok kişi, savunma sisteminin önemli bir parçası olan bademciklerinin alınması durumunda vücudunun savunmasız kalıp kalmayacağı konusunda endişe duymaktadır.

Fakat altını önemle çizmek gerekir ki, vücudumuzu savunmakla görevli olan tek organımız kesinlikle bademciklerimiz değildir. Bademciklerin ameliyat ile kişiden alınması durumunda, vücudu koruma görevini dil kökü bademcikleri ve boğazımızın arka duvarındaki yapılar üstlenmektedir.” dedi.