Yemek Bademli muhallebili kup tarifi: Bademli muhallebili kup nasıl yapılır?

Bademli muhallebili kup tarifi: Bademli muhallebili kup nasıl yapılır?

Yemek

Bademli muhallebili kup tarifi: Bademli muhallebili kup nasıl yapılır?

Bardakta sunum yapmayı sevenlerin beğenerek yapacağı bademli muhallebili kup tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Muhallebili tarif denemek isteyenler bademli muhallebili kup nasıl yapılır merak ediyor. Bademli muhallebili kup tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları haberimizde.

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bademli muhallebili kup tarifi evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için bademli muhallebili kup tarifi arıyor ya da bademli muhallebili kup nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bademli muhallebili kup yapılışı, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bademli muhallebili kup tarifi

Bademli muhallebili kup malzemeleri

Karamel sos:

  • 200 gram toz şeker
  • 25 gram su
  • 120 ml. krema
  • 75 gram tereyağı

Muhallebi için:

  • 500 gram süt
  • 1,5 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 150 gram şeker
  • 4 adet Hindistan cevizi kaplı çikolata topları
  • 100 gram kavrulmuş badem

Bademli muhallebili kup yapılışı

Muhallebi Hazırlanışı İçin: Süt ve şekeri, ocağa alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Nişastayı karışıma eklemeden önce minik bir bardağın içerisinde soğuk suyla karıştırın. Sütün ve şekerin içerisine kaynamaya başlayınca pirinç ununu ekleyin ve hızlıca karıştırın. En son nişastayı karıştıra karıştıra ekleyin ve homojenize olana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca 2 dakika daha kısık ateşte karıştırmaya devam edin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. 

Karamel hazırlanışı: 

Şekeri geniş bir tavaya alın, suyu her yerini ıslatacak şekilde dökün, tavayı çevirerek suyun her yere eşit dağılmasını sağlayın. Kenarlarında karamel rengi gördüğünüzde, tavayı çevirerek, karamelize kısmı yayın. Karamelize kısım tamamen yayıldığında, ocaktan alın ve hızlıca krema ve tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Krema ve tereyağı tamamen eriyene kadar çırpma teli yardımı ile karıştırın. Soğuyan muhallebiyi çırpma teli ile çırparak kıvamını pürüzsüzleştirin. Kupların dibine yaptığınız karamel sosu dökün, çırptığınız muhallebiyi karamelin üzerine ekleyin. Muhallebinin üzerine bademleri ve Hindistan cevizi kaplı çikolata toplarını ekleyin.

İlgili Haberler
Muhallebili revani tarifi: Muhallebili revani nasıl yapılır?Kadayıf çanağında muhallebi tarifi: Kadayıf çanağında muhallebi nasıl yapılır?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derinden
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastronomide dijital süreçler yeniden başlıyor
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (09 Aralık 2020)