Bademli muhallebili kup tarifi: Bademli muhallebili kup nasıl yapılır?
Bardakta sunum yapmayı sevenlerin beğenerek yapacağı bademli muhallebili kup tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Muhallebili tarif denemek isteyenler bademli muhallebili kup nasıl yapılır merak ediyor. Bademli muhallebili kup tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları haberimizde.
09 Aralık 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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Bademli muhallebili kup tarifi evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için bademli muhallebili kup tarifi arıyor ya da bademli muhallebili kup nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bademli muhallebili kup yapılışı, malzemeler ve püf noktası haberimizde.
Bademli muhallebili kup tarifi
Bademli muhallebili kup malzemeleri
Karamel sos:
- 200 gram toz şeker
- 25 gram su
- 120 ml. krema
- 75 gram tereyağı
Muhallebi için:
- 500 gram süt
- 1,5 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 150 gram şeker
- 4 adet Hindistan cevizi kaplı çikolata topları
- 100 gram kavrulmuş badem
Bademli muhallebili kup yapılışı
Muhallebi Hazırlanışı İçin: Süt ve şekeri, ocağa alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Nişastayı karışıma eklemeden önce minik bir bardağın içerisinde soğuk suyla karıştırın. Sütün ve şekerin içerisine kaynamaya başlayınca pirinç ununu ekleyin ve hızlıca karıştırın. En son nişastayı karıştıra karıştıra ekleyin ve homojenize olana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca 2 dakika daha kısık ateşte karıştırmaya devam edin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Karamel hazırlanışı:
Şekeri geniş bir tavaya alın, suyu her yerini ıslatacak şekilde dökün, tavayı çevirerek suyun her yere eşit dağılmasını sağlayın. Kenarlarında karamel rengi gördüğünüzde, tavayı çevirerek, karamelize kısmı yayın. Karamelize kısım tamamen yayıldığında, ocaktan alın ve hızlıca krema ve tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Krema ve tereyağı tamamen eriyene kadar çırpma teli yardımı ile karıştırın. Soğuyan muhallebiyi çırpma teli ile çırparak kıvamını pürüzsüzleştirin. Kupların dibine yaptığınız karamel sosu dökün, çırptığınız muhallebiyi karamelin üzerine ekleyin. Muhallebinin üzerine bademleri ve Hindistan cevizi kaplı çikolata toplarını ekleyin.