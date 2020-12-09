Bademli muhallebili kup tarifi evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için bademli muhallebili kup tarifi arıyor ya da bademli muhallebili kup nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bademli muhallebili kup yapılışı, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

Bademli muhallebili kup tarifi

Bademli muhallebili kup malzemeleri

Karamel sos:

200 gram toz şeker

25 gram su

120 ml. krema

75 gram tereyağı

Muhallebi için:

500 gram süt

1,5 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

150 gram şeker

4 adet Hindistan cevizi kaplı çikolata topları

100 gram kavrulmuş badem

Bademli muhallebili kup yapılışı

Muhallebi Hazırlanışı İçin: Süt ve şekeri, ocağa alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Nişastayı karışıma eklemeden önce minik bir bardağın içerisinde soğuk suyla karıştırın. Sütün ve şekerin içerisine kaynamaya başlayınca pirinç ununu ekleyin ve hızlıca karıştırın. En son nişastayı karıştıra karıştıra ekleyin ve homojenize olana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca 2 dakika daha kısık ateşte karıştırmaya devam edin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Karamel hazırlanışı:

Şekeri geniş bir tavaya alın, suyu her yerini ıslatacak şekilde dökün, tavayı çevirerek suyun her yere eşit dağılmasını sağlayın. Kenarlarında karamel rengi gördüğünüzde, tavayı çevirerek, karamelize kısmı yayın. Karamelize kısım tamamen yayıldığında, ocaktan alın ve hızlıca krema ve tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Krema ve tereyağı tamamen eriyene kadar çırpma teli yardımı ile karıştırın. Soğuyan muhallebiyi çırpma teli ile çırparak kıvamını pürüzsüzleştirin. Kupların dibine yaptığınız karamel sosu dökün, çırptığınız muhallebiyi karamelin üzerine ekleyin. Muhallebinin üzerine bademleri ve Hindistan cevizi kaplı çikolata toplarını ekleyin.



