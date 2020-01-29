Et yemeği yanına ne yapılır diye düşünüyorsanız bademli pilav tarifi yemeği et yemeğinin yanına oldukça yakışacaktır. Eğer bademli pilav tarifi arıyor yada bademli pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "bademli pilav tarifi, bademli pilav nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Bademli pilav tarifi

Bademli pilav malzemeleri

- 1 avuç kadar çiğ Badem

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı sıcak su

- Maydanoz

- 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

Bademli pilav yapılışı

Bademleri kaynar suyun içinde 10 – 15 dakika bekletip kabuğunu soyuyoruz. Pilavı yapacağımız tencereye sıvı yağı ekleyip kabuğunu soyduğumuz bademleri alıp kavuruyoruz. Kavrulunca bademleri çıkartıyoruz. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirinçleri ve tereyağı ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan pirinçlere tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.Servis ederken kasenin dibine bademleri koyup üzerine pilav ekleyip tabağa kaseyi yapıştırıp ters çevirebilirsiniz. Sunumu için oldukça şık duruyor. Üzerini pul biber ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.