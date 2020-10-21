Tavuğun en güzel hali: Bademli tavuk tarifi

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir ana yemek tarifi arıyorsanız bademli tavuk tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için bademli tavuk tarifi arıyor ya da bademli tavuk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bademli tavuk yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Bademli tavuk tarifi

Bademli tavuk malzemeleri

Yarım su bardağı badem

Yarım kg kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs eti

2'şer adet havuç, kabak ve kırmızı biber

8 dal taze soğan

6 çorba kaşığı sıvıyağ

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber

Bademli tavuk yapılışı

Bademleri kaynayan suda 5 dakika tutup çıkarın. Süzüp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya aktarın. Karıştırarak renkleri dönene dek kavurun ve kenara alın. Havuç, kabak, kırmızı biber ve taze soğanı temizleyip arzunuza göre irice doğrayın. Sıvıyağı bir tavaya alıp üzerine tavuğu ekleyin. Suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Havucu ilave edin. Yarı yarıya yumuşayınca kırmızı biber ve kabağı tencereye katın. Bir-iki dakika sonra soğanı ilave edin. Tuz, karabiber ve toz kırmızıbiber ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Bademi ilave edin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın.



