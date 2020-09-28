Badou Ndiaye Fatih Karagümrük ile anlaştı
Stoke City'nin oyuncusu Badou Ndiaye yine Türkiye'ye transfer oldu. Önceki iki sezon Galatasaray ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye bu kez de Fatih Karagümrük ile anlaştı.
28 Eylül 2020, Pazartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Ajansspor'da yer alan habere göre, Ndiaye dün İstanbul'a geldi.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştı.
Ndiaye, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynamıştı.
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