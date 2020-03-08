Trabzonspor, şampiyonluk yolunda yara aldı. Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, maçtan 1-1'lik skorla ayrılarak 2 puan kaybetti.

1 maç eksikle lider Başakşehir'in 3 puan gerisine düşen Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme'nin son anlarda attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul nedeniyle iptal edildi.

Hüseyin Çimşir maçı kazanmak için tüm kozlarını oynasa da karşılaşma berabere bitti.

Maçın en ilginç anlarından biriyse teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Badou Ndiaye'ye taktik vermek için sahaya kağıt göndermesi ve Ndiaye'nin taktik kağıdını okuduktan sonra kimse görmesin diye yemesiydi.

Ndiaye maçın ardından konuyla ilgili, "Farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz. İlk defa kağıtla taktik almıyorum. Hocalarımız bunu yapıyor" dedi.

İlgili Haberler Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı