Badou Ndiaye Karagümrük'ten ayrıldı
Fatih Karagümrük sezon başında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı. Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
01 Şubat 2021, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre Badou Ndiaye, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ain ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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