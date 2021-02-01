Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre Badou Ndiaye, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ain ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.