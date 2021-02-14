Dünya BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

Dünya

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.

14 Şubat 2021, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Mahmud al Haca'nın BAE'nin İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirildiğini bildirdi. Uteybe, açıklamasıyla birlikte atamanın yapıldığı törene ilişkin de bir fotoğraf paylaştı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleşmesinden sonra BAE büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

AA

İlgili Haberler
İsrail ile vizeleri kaldıran ilk Arap ülkesi BAE olduİsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları imzalandıİsrail ve BAE aralarında yapay zeka anlaşması imzaladıABD Başkanı Trump:İsrail ve BAE anlaştı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dostum Kadir Topbaş
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pakistan'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı