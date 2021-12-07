BAE'den radikal karar! Hafta sonu günlerini değiştirdiler...
BAE'de bugüne kadar cuma ve cumartesi günleri olan hafta sonu tatili 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren cumartesi ve pazar günleri olacak.
07 Aralık 2021, Salı 13:57 Son Güncelleme:
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Birleşik Arap Emirlikleri, radikal bir karar alarak hafta sonu tatil günlerini 2022 yılının başından itibaren değiştirdiğini açıkladı.
Buna göre, hafta sonu günleri değişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsayacak. Hafta içi 4,5 gün olarak kalırken, hafta sonu tatili ise 2,5 gün olacak.
Resim haber ajansı, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacağını aktardı.
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