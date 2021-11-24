Türkiye BAE'den Türkiye'ye yatırım! 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

BAE'den Türkiye'ye yatırım! 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

Türkiye

BAE'den Türkiye'ye yatırım! 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." açıklamasında bulundu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan bu gelişmeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Görüşmeler neticesinde şöyle bir karar alındı. BAE Türkiye'de Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır ve tahsis etmiştir diye bir ifade kullandı."

ANLAŞMALAR İMZALANDI

İki ülke arasında birçok alanı kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile TVF arasında Mutabakat Muhtırası ve ayrıca iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, ADQ ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ve BAE arasında gümrük konularında İdari İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması, enerji alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, çevre alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

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