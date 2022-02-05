Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programının ikincisi MÜSİAD Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri'nin ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda, Türkiye-BAE ticari ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra bölgesel yatırım alanları ele alındı. Toplantıda konuşan BAE Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin yapılan görüşmelerden memnuniyet duyduğunu ve bu çalışmaların iki ülke arasındaki iş insanlarına çok yardımcı olacağını vurguladı. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri’nin ticaret alanında önemli bir rol oynadığına değinerek

ihracat rakamlarının sektörel gelişmelerle beraber daha da yükseldiğini ifade etti. Akmermer, "2021 yılında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünleri gelmektedir. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Irak yer almaktadır" değerlendirmesinde bulundu. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ise MÜSİAD olarak yeni dönem hedefleri kapsamında ticari diplomasinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin artıralacağını belirtti. Altunbaş, Kayseri’nin Türkiye ticareti için önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti.

Elçi, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ziyaret edilerek, bölgesel yatırım ve üretim alanlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.